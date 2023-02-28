Бусел (Сухих) Тамара Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусел (Сухих) Тамара Семеновна

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Место рождения

Вотское, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

02.06.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1929 г.р.
1935 г.р.

Дети

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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1930

Отец: Сухих Семен Федорович

Мать: Сухих Анна Ивановна

Вотское, Слободской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
06.05.1952

Муж: Бусел Петр Кузьмич

Михайловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
26.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бусел Петр Кузьмич

Михайловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
05.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бусел Петр Кузьмич

Бракосочетание
10.02.1981

Муж: Клименок Иван Семенович

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Смерть
Неизвестно
Михайловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Михайловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
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