Бусел (Сухих) Тамара Семеновна
Место рождения
Дата рождения02.06.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1930
Отец: Сухих Семен Федорович
Мать: Сухих Анна Ивановна
Бракосочетание
06.05.1952
Муж: Бусел Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
26.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бусел Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
05.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бусел Петр Кузьмич
Бракосочетание
10.02.1981
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно