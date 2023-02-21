Трушкина Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушкина Антонина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трушкин Степан Федорович

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трушкин Степан Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трушкин Степан Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трушкин Степан Федорович

Смерть
Неизвестно
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