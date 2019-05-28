Кухаренко Владимир Абрамович
Место рождениясело Рысин Климовичинского района Могилевской области
Дата рождения03.11.1925
Дата смерти28.05.2019
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1925
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
село Рысин Климовичинского района Могилевской области
Рождение ребёнка
11.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
28.05.2019