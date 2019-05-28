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Кухаренко Владимир Абрамович

Место рождения

село Рысин Климовичинского района Могилевской области

Дата рождения

03.11.1925

Дата смерти

28.05.2019

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1925

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

село Рысин Климовичинского района Могилевской области
Рождение ребёнка
11.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
28.05.2019
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