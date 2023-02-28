Сырников Фрол Васильевич
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Котова Анна Фроловна
Мать ребёнка: Сырникова Дарья Константиновна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Сырников Василий Фролович
Мать ребёнка: Сырникова Дарья Константиновна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Сырников Александр Фролович
Мать ребёнка: Сырникова Дарья Константиновна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Кузнецова Валентина Фроловна
Мать ребёнка: Сырникова Дарья Константиновна
Рождение ребёнка
21.01.1929
Мать ребёнка: Сырникова Дарья Константиновна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Сырников Николай Фролович
Мать ребёнка: Сырникова Дарья Константиновна
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Сырникова Дарья Константиновна
Смерть
Неизвестно