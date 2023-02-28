Сырников Фрол Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСырников Фрол Васильевич

Сырников Фрол Васильевич

avatar

Место рождения

Белоярка Вторая, Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоярка Вторая, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Котова Анна Фроловна

Мать ребёнка: Сырникова Дарья Константиновна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Сырников Василий Фролович

Мать ребёнка: Сырникова Дарья Константиновна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Сырников Александр Фролович

Мать ребёнка: Сырникова Дарья Константиновна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Кузнецова Валентина Фроловна

Мать ребёнка: Сырникова Дарья Константиновна

Рождение ребёнка
21.01.1929

Сын: Сырников Иван Фролович

Мать ребёнка: Сырникова Дарья Константиновна

Белоярка Вторая, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1931

Сын: Сырников Николай Фролович

Мать ребёнка: Сырникова Дарья Константиновна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Сырников Андрей Фролович

Мать ребёнка: Сырникова Дарья Константиновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close