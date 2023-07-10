Саламатина Или Саламахина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саламатина Или Саламахина Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрельникова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Саламатин Или Саламахин Алексей

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.04.1908

Дочь: Стрельникова (Саламатина Или Саламахина) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Саламатин Или Саламахин Алексей

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

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