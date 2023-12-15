Буцкевич Агафья Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буцкевич Агафья Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Важник Василий Маркиянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Важник Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Важник Василий Маркиянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Важник Василий Васильевич

Отец ребёнка: Важник Василий Маркиянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Важник Василий Маркиянович

Смерть
Неизвестно

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