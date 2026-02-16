Волконский Пётр Николаевич
мужской, родился 1764
умер 07.05.1825
Супруги
Волконская (Измайлова) Мария Сергеевна04.06.1751 г.р.
Дети
Волконская Екатерина Петровна1786 г.р.
Волконская Елизавета Петровна15.08.1787 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Волконская Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Волконская (Измайлова) Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
15.08.1787
Дочь: Волконская Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Волконская (Измайлова) Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
31.12.1788
Дочь: Волконская Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Волконская (Измайлова) Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
25.07.1790
Дочь: Кондорская (Волконская) Евдокия (Авдотья) Петровна
Мать ребёнка: Волконская (Измайлова) Мария Сергеевна
Смерть
07.05.1825