Волконский Пётр Николаевич 1764 — найти родственников по фамилии на Familio

Волконский Пётр Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1764

умер 07.05.1825

Супруги
Волконская (Измайлова) Мария Сергеевна04.06.1751 г.р.
Дети
Волконская Екатерина Петровна1786 г.р.
Волконская Елизавета Петровна15.08.1787 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волконская (Измайлова) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Волконская Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Волконская (Измайлова) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
15.08.1787

Дочь: Волконская Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Волконская (Измайлова) Мария Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/089f4ecf-93f4-422d-839e-4f908e9f4...% МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА НИКИТСКИЙ СОРОК 1 января 1787 — 31 декабря 1787 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №55, стр. 116 церкви рожества Христова что въ палашахъ №12. 9./15.8.1787г. у князя Петра Николаевича волконскаго родилась дочь Елисавета. крещена тогож м҃ца 15 дня воспріемникъ былъ лейбъ гвардіи полку порутчикъ князь григорій николаевичъ волконской, воспріемница полковница княгиня надеж да Ѳедоровна вязѣмская

Рождение ребёнка
31.12.1788

Дочь: Волконская Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Волконская (Измайлова) Мария Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203-745-60/ кадр 238 церкви рожества Христова что въ палашахъ ЦГАМ 203-745-60 №13. 13/31.12.1788 у Майора Кн. Петра Николаевича Волконского дочь Настасья. Восприемники - Кн. Григорий Николаевич Волконский и Авдотья Ивановна Власова.

Рождение ребёнка
25.07.1790

Дочь: Кондорская (Волконская) Евдокия (Авдотья) Петровна

Мать ребёнка: Волконская (Измайлова) Мария Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва

Род. в Москве 25 июля 1790 года, крещена того же месяца 28 дня.

Смерть
07.05.1825

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