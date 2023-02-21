Терентьев Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.2009
Сын: Терентьев Матвей Алексеевич
Мать ребёнка: Терентьева Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
05.02.2015
Дочь: Терентьева Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Терентьева Татьяна Андреевна
Бракосочетание
20.02.2015