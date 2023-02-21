Терентьев Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьев Алексей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.2009

Сын: Терентьев Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: Терентьева Татьяна Андреевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.02.2015

Дочь: Терентьева Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Терентьева Татьяна Андреевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
20.02.2015

Жена: Терентьева Татьяна Андреевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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