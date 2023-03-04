Плотникова (Дьяконова) Степанида Володимерова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Плотников Григорий Захарович
Отец ребёнка: Плотников Ларион Захарович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Настасья Ларионовна
Отец ребёнка: Плотников Ларион Захарович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Плотников Абрам Ларионович
Отец ребёнка: Плотников Ларион Захарович
Рождение ребёнка
1750
Сын: Плотников Тимофей Ларионович
Отец ребёнка: Плотников Ларион Захарович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Евфимия Ларионовна
Отец ребёнка: Плотников Ларион Захарович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Плотников Антип Ларионович
Отец ребёнка: Плотников Ларион Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1787