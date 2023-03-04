Плотникова (Дьяконова) Степанида Володимерова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Дьяконова) Степанида Володимерова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Плотников Григорий Захарович

Отец ребёнка: Плотников Ларион Захарович

Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Настасья Ларионовна

Отец ребёнка: Плотников Ларион Захарович

Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1749

Сын: Плотников Абрам Ларионович

Отец ребёнка: Плотников Ларион Захарович

Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1750

Сын: Плотников Тимофей Ларионович

Отец ребёнка: Плотников Ларион Захарович

Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Евфимия Ларионовна

Отец ребёнка: Плотников Ларион Захарович

Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Сын: Плотников Антип Ларионович

Отец ребёнка: Плотников Ларион Захарович

Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Ларион Захарович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1787
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