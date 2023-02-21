Худякова Федосья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худякова Федосья Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Желтышева Домникия Ивановна

Отец ребёнка: Худяков Иван Титович

Ногуши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяков Иван Титович

Смерть
Неизвестно
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