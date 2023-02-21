Худякова Федосья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Желтышева Домникия Ивановна
Отец ребёнка: Худяков Иван Титович
Ногуши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Худяков Иван Титович
Смерть
Неизвестно