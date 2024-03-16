Байгузова-Осипова Клавдия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1914
Дата смерти?.06.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1940
Сын: Осипов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Осипов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.07.1942
Дочь: Осипова-Помайницкая Галина Николаевна
Отец ребёнка: Осипов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.07.1946
Сын: Осипов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Осипов Николай Дмитриевич
Смерть
?.06.1973