Байгузова-Осипова Клавдия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байгузова-Осипова Клавдия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1914

Дата смерти

?.06.1973

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1914

Отец: Байгузов Степан Кузмич

Мать: Попова-Байгузова Евдокия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.03.1940

Сын: Осипов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Осипов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.07.1942

Дочь: Осипова-Помайницкая Галина Николаевна

Отец ребёнка: Осипов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.07.1946

Сын: Осипов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Осипов Николай Дмитриевич

Смерть
?.06.1973

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