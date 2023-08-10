Трапезникова (Садырина) Любовь Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трапезникова (Садырина) Любовь Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1975

Отец: Садырин Анатолий Сергеевич

Мать: Садырина (Гаряева) Вера Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трапезников Андрей Александрович

Рождение ребёнка
27.05.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трапезников Андрей Александрович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
26.05.2008

Сын: Трапезников Артём Андреевич

Отец ребёнка: Трапезников Андрей Александрович

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