Трапезникова (Садырина) Любовь Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1975
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1975
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трапезников Андрей Александрович
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
26.05.2008
Сын: Трапезников Артём Андреевич
Отец ребёнка: Трапезников Андрей Александрович