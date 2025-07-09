Радецкий Антон
мужской, родился 1805
умер 05.01.1891 ст., Ярмолинцы, Хмельницька область
Супруги
Радецкая (Плишевская) ВикторияНеизвестно г.р.
Дети
Радецкий Людвик Антонович1832 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Сын: Радецкий Людвик Антонович
Мать ребёнка: Радецкая (Плишевская) Виктория
Ярмолинцы, Хмельницька область
Смерть
05.01.1891 ст.
Ярмолинцы, Хмельницька область