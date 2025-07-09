Радецкий Антон 1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Радецкий Антон

Автор
ВТ
Третьяк В.

мужской, родился 1805

умер 05.01.1891 ст., Ярмолинцы, Хмельницька область

Супруги
Радецкая (Плишевская) ВикторияНеизвестно г.р.
Дети
Радецкий Людвик Антонович1832 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Радецкая (Плишевская) Виктория

Рождение ребёнка
1832

Сын: Радецкий Людвик Антонович

Мать ребёнка: Радецкая (Плишевская) Виктория

Ярмолинцы, Хмельницька область

Смерть
05.01.1891 ст.
Ярмолинцы, Хмельницька область

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