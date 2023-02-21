Нефтеев Михей Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нефтеев Евдоким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1915 ст.
Мать ребёнка: Нефтеева Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.1915 ст.
Дочь: Нефтеева Анна Михеевна
Мать ребёнка: Нефтеева Агриппина Ивановна
Место жительства
1915
Смерть
Неизвестно