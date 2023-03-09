Петухова Маврикия Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Петухова Анна Яковлева
Отец ребёнка: Петухов Яков Иванов
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Петухова Мария Яковлева
Отец ребёнка: Петухов Яков Иванов
Рождение ребёнка
1879
Сын: Петухов Иван Яковлев
Отец ребёнка: Петухов Яков Иванов
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Петухова Наталья Яковлева
Отец ребёнка: Петухов Яков Иванов
Рождение ребёнка
1886
Сын: Петухов Петр Яковлев
Отец ребёнка: Петухов Яков Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петухов Яков Иванов
Смерть
Неизвестно