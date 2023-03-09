Петухова Маврикия Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетухова Маврикия Сергеева

Петухова Маврикия Сергеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Петухова Анна Яковлева

Отец ребёнка: Петухов Яков Иванов

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Петухова Мария Яковлева

Отец ребёнка: Петухов Яков Иванов

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Петухов Иван Яковлев

Отец ребёнка: Петухов Яков Иванов

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Петухова Наталья Яковлева

Отец ребёнка: Петухов Яков Иванов

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Петухов Петр Яковлев

Отец ребёнка: Петухов Яков Иванов

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Яков Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close