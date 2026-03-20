Стряпкина (Гаврилова) Валентина Вячеславовна 20.03.1975 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стряпкина (Гаврилова) Валентина Вячеславовна

Автор
ВС
Стряпкина В.

женский, родилась 20.03.1975, город Куйбышев

Отец
Гаврилов Вячеслав Павлович29.03.1953 г.р.
Мать
Гаврилова (Акинина) Лариса Дмитриевна07.06.1955 г.р.
Супруги
Стряпкин Евгений Евгеньевич04.04.1982 г.р.
Дети
Василенко Максим Сергеевич28.05.1994 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1975

Отец: Гаврилов Вячеслав Павлович

Мать: Гаврилова (Акинина) Лариса Дмитриевна

город Куйбышев

Место жительства
Неизвестно
город Самара

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стряпкин Евгений Евгеньевич

Рождение ребёнка
28.05.1994

Сын: Василенко Максим Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.03.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стряпкин Евгений Евгеньевич

Рождение ребёнка
22.08.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стряпкин Евгений Евгеньевич

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