Стряпкина (Гаврилова) Валентина Вячеславовна
женский, родилась 20.03.1975, город Куйбышев
ОтецГаврилов Вячеслав Павлович29.03.1953 г.р.
МатьГаврилова (Акинина) Лариса Дмитриевна07.06.1955 г.р.
Супруги
Стряпкин Евгений Евгеньевич04.04.1982 г.р.
Дети
Василенко Максим Сергеевич28.05.1994 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1975
город Куйбышев
Место жительства
Неизвестно
город Самара
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1994
Сын: Василенко Максим Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.03.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стряпкин Евгений Евгеньевич
Рождение ребёнка
22.08.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стряпкин Евгений Евгеньевич