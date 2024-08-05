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Флина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

1872

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осокин Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Осокина) Ксения Петровна

Отец ребёнка: Осокин Петр Михайлович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Трофимов Иван Петрович

Отец ребёнка: Осокин Петр Михайлович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Трофимов Стефан Петрович

Отец ребёнка: Осокин Петр Михайлович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1872

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