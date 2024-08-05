Флина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Осокина) Ксения Петровна
Отец ребёнка: Осокин Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Осокин Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Осокин Петр Михайлович
Смерть
1872