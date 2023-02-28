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Фатхуллин Сагди Закирович

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Место рождения

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

05.03.1887

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1887

Отец: Фатхуллин Закир Фатхуллович

Мать: Фатхуллина Айша Әсхяновна

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Кадича Сагдиевна

Мать ребёнка: Фатхуллина Тахиря (Тагиря) Юсуповна

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1920

Сын: Фатхуллин Ибрагим Сагдиевич

Мать ребёнка: Фатхуллина Тахиря (Тагиря) Юсуповна

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.05.1923

Дочь: Тимаева Ряшидя Сагдиевна

Мать ребёнка: Фатхуллина Тахиря (Тагиря) Юсуповна

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.09.1926

Сын: Фатхуллин Абдрашит Сагдиевич

Мать ребёнка: Фатхуллина Тахиря (Тагиря) Юсуповна

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Фатхуллин Абдрякип Сагдиевич

Мать ребёнка: Фатхуллина Тахиря (Тагиря) Юсуповна

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Фатхуллин Вагиз Сагдиевич

Мать ребёнка: Фатхуллина Тахиря (Тагиря) Юсуповна

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатхуллина Тахиря (Тагиря) Юсуповна

Работа или профессия
Неизвестно
Мулла (секретно), Главный аграном
Место жительства
Неизвестно
Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1972
Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
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