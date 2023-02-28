Фатхуллин Сагди Закирович
Место рождения
Дата рождения05.03.1887
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1887
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Кадича Сагдиевна
Мать ребёнка: Фатхуллина Тахиря (Тагиря) Юсуповна
Рождение ребёнка
01.05.1920
Сын: Фатхуллин Ибрагим Сагдиевич
Мать ребёнка: Фатхуллина Тахиря (Тагиря) Юсуповна
Рождение ребёнка
23.05.1923
Дочь: Тимаева Ряшидя Сагдиевна
Мать ребёнка: Фатхуллина Тахиря (Тагиря) Юсуповна
Рождение ребёнка
13.09.1926
Сын: Фатхуллин Абдрашит Сагдиевич
Мать ребёнка: Фатхуллина Тахиря (Тагиря) Юсуповна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Фатхуллин Абдрякип Сагдиевич
Мать ребёнка: Фатхуллина Тахиря (Тагиря) Юсуповна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Фатхуллин Вагиз Сагдиевич
Мать ребёнка: Фатхуллина Тахиря (Тагиря) Юсуповна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Мулла (секретно), Главный аграном
Место жительства
Неизвестно
Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1972