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Раструбин Василий Яковлев

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Место рождения

Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Раструбин Яков Филиппов

Мать: Раструбина Анастасия Яковлева

Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
После 1850

Жена: Раструбина Мария Тимофеева

Рождение ребёнка
25.11.1857

Дочь: Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Раструбина Мария Тимофеева

Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1857

Сын: Раструбин Николай Васильев

Мать ребёнка: Раструбина Мария Тимофеева

Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
госкрестьяне
Место жительства
Неизвестно
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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