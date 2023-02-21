Раструбин Василий Яковлев
Место рожденияСлобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
После 1850
Рождение ребёнка
25.11.1857
Дочь: Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Раструбина Мария Тимофеева
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1857
Сын: Раструбин Николай Васильев
Мать ребёнка: Раструбина Мария Тимофеева
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
госкрестьяне
Место жительства
Неизвестно
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно