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Мухина Наталия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Обжерина Наталия Васильевна

Отец ребёнка: Мухин Василий Трофимович

Рождение ребёнка
26.08.1902

Сын: Мухин Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Мухин Василий Трофимович

Рождение ребёнка
01.04.1905

Дочь: Мухина Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Мухин Василий Трофимович

Рождение ребёнка
13.08.1908

Сын: Мухин Андриан (Адриан) Васильевич

Отец ребёнка: Мухин Василий Трофимович

Рождение ребёнка
27.09.1914

Сын: Мухин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Мухин Василий Трофимович

Рождение ребёнка
29.08.1916

Сын: Мухин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Мухин Василий Трофимович

Рождение ребёнка
20.10.1918

Сын: Мухин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Мухин Василий Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Василий Трофимович

Смерть
1934
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