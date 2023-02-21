Мухина Наталия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Обжерина Наталия Васильевна
Отец ребёнка: Мухин Василий Трофимович
Рождение ребёнка
26.08.1902
Отец ребёнка: Мухин Василий Трофимович
Рождение ребёнка
01.04.1905
Дочь: Мухина Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Мухин Василий Трофимович
Рождение ребёнка
13.08.1908
Сын: Мухин Андриан (Адриан) Васильевич
Отец ребёнка: Мухин Василий Трофимович
Рождение ребёнка
27.09.1914
Отец ребёнка: Мухин Василий Трофимович
Рождение ребёнка
29.08.1916
Сын: Мухин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Мухин Василий Трофимович
Рождение ребёнка
20.10.1918
Отец ребёнка: Мухин Василий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1934