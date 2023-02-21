Чеботарёва Ульяна Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарёва Ульяна Никитовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1869 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1888

Дочь: Лобушкина Марфа Евдокимовна

Отец ребёнка: Чеботарёв Евдоким Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеботарёв Евдоким Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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