Ольга Гервасиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1973
Дата смертиОколо 1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Костров Пётр Дмитриевич
Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Костров Пётр Дмитриевич
Рождение
1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1936
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния