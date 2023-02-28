Ольга Гервасиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОльга Гервасиевна

Ольга Гервасиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1973

Дата смерти

Около 1936

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1873 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902

Сын: Костров Павел Петрович

Отец ребёнка: Костров Пётр Дмитриевич

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Костров Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Костров Пётр Дмитриевич

Рождение
1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костров Пётр Дмитриевич

Смерть
Около 1936
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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