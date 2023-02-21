Ерегин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерегин Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Ерегин Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Ерегина Мария Васильевна

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Ерегин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Ерегина Мария Васильевна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Ерегин Тимофей Николаевич

Мать ребёнка: Ерегина Мария Васильевна

Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерегина Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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