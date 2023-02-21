Ерегин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Ерегин Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Ерегина Мария Васильевна
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Ерегин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Ерегина Мария Васильевна
Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Ерегин Тимофей Николаевич
Мать ребёнка: Ерегина Мария Васильевна
Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерегина Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно