Ростовцев (Ростовский) Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения21.08.1873
Дата смерти15.06.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1894
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1900
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1903
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Место жительства
С 1906
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.06.1947
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область