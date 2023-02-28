Ростовцев (Ростовский) Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ростовцев (Ростовский) Иван Алексеевич

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Место рождения

Большое Мартово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

21.08.1873

Дата смерти

15.06.1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Мартово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
По 1894
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1900
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1903
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Место жительства
С 1906
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.06.1947
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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