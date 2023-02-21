Табуев Автандил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Табуев Автандил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1997

Дочь: Табуева Альбина Автандиловна

Мать ребёнка: Табуева Хализа Хасмахматовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Табуев Юрий Автандилович

Мать ребёнка: Табуева Хализа Хасмахматовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Табуева Хализа Хасмахматовна

Смерть
Неизвестно
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