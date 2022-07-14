Патрушева (Солнцева) Алёна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрушева (Солнцева) Алёна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патрушев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.09.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Патрушев Иван Дмитриевич

Омск, город Омск, Омская область

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