Брагина (Чиркова) Фекла Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брагина (Чиркова) Фекла Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Чирков Илья

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брагин Павел Максимович

Рождение ребёнка
1752

Сын: Брагин Ефрем Павлович

Отец ребёнка: Брагин Павел Максимович

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Брагина Ульяна Павлова

Отец ребёнка: Брагин Павел Максимович

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Брагина Ульяна Павлова

Отец ребёнка: Брагин Павел Максимович

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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