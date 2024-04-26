Брагина (Чиркова) Фекла Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Чирков Илья
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Брагин Павел Максимович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Брагина Ульяна Павлова
Отец ребёнка: Брагин Павел Максимович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Брагина Ульяна Павлова
Отец ребёнка: Брагин Павел Максимович
Смерть
Неизвестно