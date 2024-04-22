Долгушин Федор Федорович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Бракосочетание
Около 1862
Жена: Долгушина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Долгушин Александр Федорович
Мать ребёнка: Долгушина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Долгушина Евфалия Федоровна
Мать ребёнка: Долгушина Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно