Долгушин Федор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгушин Федор Федорович

Место рождения

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1840 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1862

Жена: Долгушина Анна Ивановна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Долгушин Александр Федорович

Мать ребёнка: Долгушина Анна Ивановна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Долгушина Евфалия Федоровна

Мать ребёнка: Долгушина Анна Ивановна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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