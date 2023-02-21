Тупахина Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупахина Александра Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Тупахин Аврам Афанасьевич

Отец ребёнка: Тупахин Афанасий Назарович

Липчанка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Тупахин Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Тупахин Афанасий Назарович

Липчанка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Тупахин Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Тупахин Афанасий Назарович

Липчанка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Бурсова Акелина Афанасьевна

Отец ребёнка: Тупахин Афанасий Назарович

Липчанка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тупахин Афанасий Назарович

Смерть
Неизвестно
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