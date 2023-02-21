Тупахина Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Тупахин Аврам Афанасьевич
Отец ребёнка: Тупахин Афанасий Назарович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Тупахин Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Тупахин Афанасий Назарович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Тупахин Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Тупахин Афанасий Назарович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Бурсова Акелина Афанасьевна
Отец ребёнка: Тупахин Афанасий Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно