Колупаев Савва Захаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаев Савва Захаров

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Место рождения

Пушкаревская

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Колупаев Захарий Полуектов

Мать: Колупаева Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
23.11.1852 ст.

Сын: Колупаев Андрей Саввин

Мать ребёнка: Колупаева Парасковья Андреянова

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Колупаев Осип Саввин

Мать ребёнка: Колупаева Парасковья Андреянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колупаева Парасковья Андреянова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858
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