Колупаев Савва Захаров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Рождение ребёнка
23.11.1852 ст.
Мать ребёнка: Колупаева Парасковья Андреянова
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Колупаев Осип Саввин
Мать ребёнка: Колупаева Парасковья Андреянова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858