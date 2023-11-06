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Омаров Рустам

Место рождения

кострома Костромская область, Баксеевский сельский совет

Дата рождения

04.08.1986

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1959 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1986

Отец: Омаров Шамиль

Мать: Омарова (Дульева) Людмила

Бракосочетание
11.05.2019

Жена: Омарова (Зайцева) Ксения

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.09.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Омарова (Зайцева) Ксения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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