Омаров Рустам
Место рождениякострома Костромская область, Баксеевский сельский совет
Дата рождения04.08.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1986
Отец: Омаров Шамиль
Бракосочетание
11.05.2019
Жена: Омарова (Зайцева) Ксения
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.09.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Омарова (Зайцева) Ксения
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область