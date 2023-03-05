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Авдеев Федор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1905

Дата смерти

10.12.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1905

Отец: Авдеев Григорий

Мать: Авдеев ?

Бракосочетание
15.10.1931

Жена: Авдеева Нина Дмитриевна

д. Стренево Тверской район Московской области
запись √3 | д. Стренево Тверской район Московской области
Рождение ребёнка
25.11.1932

Дочь: Костырева Галина Федоровна

Мать ребёнка: Авдеева Нина Дмитриевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
10.12.1983
Тверь, город Тверь, Тверская область
убила 2 жена с помощью брата-таксиста, нашли его в ванной
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