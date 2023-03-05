Авдеев Федор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1905
Дата смерти10.12.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1905
Отец: Авдеев Григорий
Мать: Авдеев ?
Бракосочетание
15.10.1931
Жена: Авдеева Нина Дмитриевна
д. Стренево Тверской район Московской области
запись √3 | д. Стренево Тверской район Московской области
Рождение ребёнка
25.11.1932
Дочь: Костырева Галина Федоровна
Мать ребёнка: Авдеева Нина Дмитриевна
Смерть
10.12.1983
убила 2 жена с помощью брата-таксиста, нашли его в ванной