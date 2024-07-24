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(Лавренова) Ольга Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1844

Отец: Космин Лаврентий Косминович

Мать: (Иерофеева) Евдокия Иерофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Макар Федорович

Рождение ребёнка
07.10.1865

Дочь: (Макарова) Параскева Макаровна

Отец ребёнка: Федоров Макар Федорович

Рождение ребёнка
12.08.1872

Сын: Макаров Александр Макарович

Отец ребёнка: Федоров Макар Федорович

Рождение ребёнка
23.06.1876

Дочь: (Макарова) Марфа Макаровна

Отец ребёнка: Федоров Макар Федорович

Рождение ребёнка
07.10.1877

Сын: Макаров Филипп Макарович

Отец ребёнка: Федоров Макар Федорович

Смерть
Неизвестно

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