(Лавренова) Ольга Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1844
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1865
Дочь: (Макарова) Параскева Макаровна
Отец ребёнка: Федоров Макар Федорович
Рождение ребёнка
12.08.1872
Сын: Макаров Александр Макарович
Отец ребёнка: Федоров Макар Федорович
Рождение ребёнка
23.06.1876
Дочь: (Макарова) Марфа Макаровна
Отец ребёнка: Федоров Макар Федорович
Рождение ребёнка
07.10.1877
Отец ребёнка: Федоров Макар Федорович
Смерть
Неизвестно