Маркелов Василий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маркелов Михаил
Рождение ребёнка
10.06.1910 ст.
Дочь: Галимская Вера Васильевна
Мать ребёнка: Маркелова Елизавета Кузьминична
Пенза, город Пенза, Пензенская область
В метрической книге Николаевской церкви города Пензы за 1910 год значится: «Счет родившихся женска пола – 22. Месяц и день рождения/крещения – июнь, 10/15. Имена родившихся – Вера. Звание, имя, отчест... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркелов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Маркелова Елизавета Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прохорова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Маркелова Елизавета Кузьминична
Смерть
Неизвестно