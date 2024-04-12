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Маркелов Василий Михайлович

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Место рождения

Мазыринка, Пензенский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маркелов Михаил

Мать: не указана

Мазыринка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
10.06.1910 ст.

Дочь: Галимская Вера Васильевна

Мать ребёнка: Маркелова Елизавета Кузьминична

Пенза, город Пенза, Пензенская область
В метрической книге Николаевской церкви города Пензы за 1910 год значится: «Счет родившихся женска пола – 22. Месяц и день рождения/крещения – июнь, 10/15. Имена родившихся – Вера. Звание, имя, отчест... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркелов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Маркелова Елизавета Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прохорова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Маркелова Елизавета Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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