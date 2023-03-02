Шеметова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметова Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1900

Дата смерти

27.12.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1927

Дочь: Шеметова Татьяна

Отец ребёнка: Шеметов Владимир

Рождение ребёнка
18.08.1936

Сын: Шеметов Анатолий

Отец ребёнка: Шеметов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеметов Владимир

Смерть
27.12.1982
Похороны
Неизвестно
г.Магнитогорск Левобережное кладбище
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