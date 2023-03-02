Шеметова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1900
Дата смерти27.12.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1927
Дочь: Шеметова Татьяна
Отец ребёнка: Шеметов Владимир
Рождение ребёнка
18.08.1936
Сын: Шеметов Анатолий
Отец ребёнка: Шеметов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шеметов Владимир
Смерть
27.12.1982
Похороны
Неизвестно
г.Магнитогорск Левобережное кладбище