Дейкина (Бутенко) Мария Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дейкина (Бутенко) Мария Пантелеевна

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Место рождения

Краснодарский край, колзох имени Ленина (ныне поселок Образцовый)

Дата рождения

06.02.1921

Дата смерти

19.06.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1921

Отец: Бутенко Пантелей

Мать: не указана

Краснодарский край, колзох имени Ленина (ныне поселок Образцовый)
Рождение ребёнка
18.12.1946

Сын: Дейкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Дейкин Иван Егорович

Краснодарский край, колзох имени Ленина (ныне поселок Образцовый
Смерть
19.06.1997
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