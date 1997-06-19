Дейкина (Бутенко) Мария Пантелеевна
Место рожденияКраснодарский край, колзох имени Ленина (ныне поселок Образцовый)
Дата рождения06.02.1921
Дата смерти19.06.1997
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1921
Отец: Бутенко Пантелей
Мать: не указана
Краснодарский край, колзох имени Ленина (ныне поселок Образцовый)
Рождение ребёнка
18.12.1946
Отец ребёнка: Дейкин Иван Егорович
Краснодарский край, колзох имени Ленина (ныне поселок Образцовый
Смерть
19.06.1997