(Мараховская (Глушко)) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мараховский ?
Отец ребёнка: Мараховский Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мараховский Владимир
Отец ребёнка: Мараховский Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сазонова Ольга
Отец ребёнка: Мараховский Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мараховский Леонид