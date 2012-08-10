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Овсиенко Илья Павлович
Овсиенко Илья Павлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.08.2012
Пол
Мужской
Отец
Овсиенко Павел Николаевич
1969 г.р.
Мать
Овсиенко (Кирк) Ирина Эдуардовна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.2012
Отец:
Овсиенко Павел Николаевич
Мать:
Овсиенко Ирина Эдуардовна
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