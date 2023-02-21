Зенков Андрей Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенков Андрей Федосеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Зенков Федосей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1929

Дочь: Шебордаева Людмила Андреевна

Мать ребёнка: Ермишкина Анастасия Ильинична

Елань, Еланский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермишкина Анастасия Ильинична

Смерть
Неизвестно
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