Зенков Андрей Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Зенков Федосей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1929
Дочь: Шебордаева Людмила Андреевна
Мать ребёнка: Ермишкина Анастасия Ильинична
Елань, Еланский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно