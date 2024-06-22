Бабин Евгений 1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бабин Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1955 г.р.

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина (Талаева) Вера

Рождение ребёнка
01.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабина (Талаева) Вера

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1955

Дочь: Емельянова (Бабина) Татьяна

Мать ребёнка: Бабина (Талаева) Вера

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Салават, город Салават, Республика Башкортостан

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