Бабин Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабина (Талаева) Вера
Рождение ребёнка
01.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бабина (Талаева) Вера
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Емельянова (Бабина) Татьяна
Мать ребёнка: Бабина (Талаева) Вера
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно