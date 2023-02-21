Молданова ольга анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молданова ольга анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1978

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1996

Сын: Молданов вадим юрьевич

Отец ребёнка: Воронов юрий олегович

Рождение ребёнка
17.03.1999

Сын: Молданов дмитрий иванович

Отец ребёнка: Молданов иван николаевич

Рождение ребёнка
21.09.2000

Дочь: Курикова ксения ивановна

Отец ребёнка: Молданов иван николаевич

Рождение ребёнка
29.09.2004

Дочь: Молданова кристина ивановна

Отец ребёнка: Молданов иван николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молданов иван николаевич

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