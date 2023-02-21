Молданова ольга анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1996
Отец ребёнка: Воронов юрий олегович
Рождение ребёнка
17.03.1999
Сын: Молданов дмитрий иванович
Отец ребёнка: Молданов иван николаевич
Рождение ребёнка
21.09.2000
Дочь: Курикова ксения ивановна
Отец ребёнка: Молданов иван николаевич
Рождение ребёнка
29.09.2004
Дочь: Молданова кристина ивановна
Отец ребёнка: Молданов иван николаевич
Бракосочетание
Неизвестно