Кузьмин Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1958

Сын: Кузьмин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Александровна

Рождение ребёнка
17.04.?

Дочь: Краснова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Ирина Александровна

Смерть
Неизвестно
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