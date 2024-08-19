Ржанова (Родионова) Анна Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Родионов Мирон Васильевич
Мать: Агрипина Леонтьевна
Рождение ребёнка
01.05.1918
Отец ребёнка: Ржанов Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1918
Отец ребёнка: Ржанов Ефрем Иванович
Бирля, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно