Ржанова (Родионова) Анна Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржанова (Родионова) Анна Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Родионов Мирон Васильевич

Мать: Агрипина Леонтьевна

Рождение ребёнка
01.05.1918

Сын: Ржанов Николай Ефремович

Отец ребёнка: Ржанов Ефрем Иванович

Рождение ребёнка
01.05.1918

Сын: Ржанов Николай Ефремович

Отец ребёнка: Ржанов Ефрем Иванович

Бирля, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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