Иночкин Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иночкин Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иночкин Иван Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иночкина Лидия

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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