Иночкин Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иночкин Иван Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иночкина Лидия
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно