Хайруллин Хамзя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайруллин Хамзя

Место рождения

с. Шубино Сергачского р-на Горьковской обл

Дата рождения

1912

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Хайруллин ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
06.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайруллина (Невретдинова) Алия Невретдиновна

Рождение ребёнка
20.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайруллина (Невретдинова) Алия Невретдиновна

Смерть
Около 1942
Причина смерти: Пропал

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