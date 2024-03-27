Хайруллин Хамзя
Место рожденияс. Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Дата рождения1912
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Хайруллин ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
06.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хайруллина (Невретдинова) Алия Невретдиновна
Рождение ребёнка
20.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хайруллина (Невретдинова) Алия Невретдиновна
Смерть
Около 1942
Причина смерти: Пропал