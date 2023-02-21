Подсыпанин Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Подсыпанин Александр Нилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Подсыпанин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Лаврова Александра Лаврентиевна
Рождение ребёнка
30.11.1898
Сын: Подсыпанин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Лаврова Александра Лаврентиевна
Рождение ребёнка
18.11.1910
Сын: Подсыпанин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Мокрова Вера Дмитриевна
Мышкин, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мокрова Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подсыпанина Мария Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1941