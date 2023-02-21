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Подсыпанин Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Подсыпанин Александр Нилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Подсыпанин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Лаврова Александра Лаврентиевна

Рождение ребёнка
30.11.1898

Сын: Подсыпанин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Лаврова Александра Лаврентиевна

Рождение ребёнка
18.11.1910

Сын: Подсыпанин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Мокрова Вера Дмитриевна

Мышкин, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокрова Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подсыпанина Мария Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1941
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