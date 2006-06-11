Метревели Олег Отарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1973
Дата смерти11.06.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.2005
Мать ребёнка: Храпкова Елена Николаевна
Смерть
11.06.2006
Рождение ребёнка
04.11.2009
Сын: Метревели Михаил Олегович
Мать ребёнка: Храпкова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
04.11.2009
Сын: Метревели Григорий Олегович
Мать ребёнка: Храпкова Елена Николаевна