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Метревели Олег Отарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1973

Дата смерти

11.06.2006

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.2005

Сын: Метревели Иван Олегович

Мать ребёнка: Храпкова Елена Николаевна

Старощербиновская, Щербиновский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
11.06.2006
Рождение ребёнка
04.11.2009

Сын: Метревели Михаил Олегович

Мать ребёнка: Храпкова Елена Николаевна

Старощербиновская, Щербиновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.11.2009

Сын: Метревели Григорий Олегович

Мать ребёнка: Храпкова Елена Николаевна

Старощербиновская, Щербиновский муниципальный район, Краснодарский край
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