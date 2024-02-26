Степан Ефремов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Ефрем Федоров (Ич)
Мать: Катерина Сидорова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Иван Степанов (Ич)
Мать ребёнка: Акулина Алексеева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1805
Сын: Степан Степанов (Ич)
Мать ребёнка: Акулина Алексеева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Евдокея Степанова (Вна)
Мать ребёнка: Акулина Алексеева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Федор Степанов (Ич)
Мать ребёнка: Акулина Алексеева (Вна)
Рождение ребёнка
1815
Сын: Матвей Степанов (Ич)
Мать ребёнка: Акулина Алексеева (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Алексеева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1839