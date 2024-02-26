Степан Ефремов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Ефремов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Ефрем Федоров (Ич)

Мать: Катерина Сидорова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Иван Степанов (Ич)

Мать ребёнка: Акулина Алексеева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1805

Сын: Степан Степанов (Ич)

Мать ребёнка: Акулина Алексеева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Евдокея Степанова (Вна)

Мать ребёнка: Акулина Алексеева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Федор Степанов (Ич)

Мать ребёнка: Акулина Алексеева (Вна)

Рождение ребёнка
1815

Сын: Матвей Степанов (Ич)

Мать ребёнка: Акулина Алексеева (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Алексеева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1839
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