Максименко Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максименко Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максименко Василий *

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фоля Петр Карпович

Рождение ребёнка
13.12.1951

Сын: Фоля Виктор Петрович

Отец ребёнка: Фоля Петр Карпович

Украина, Закарпатская обл.,г. Мукачево
Рождение ребёнка
17.12.1955

Сын: Фоля Сергей Петрович

Отец ребёнка: Фоля Петр Карпович

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