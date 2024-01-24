Максименко Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Максименко Василий *
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фоля Петр Карпович
Рождение ребёнка
13.12.1951
Сын: Фоля Виктор Петрович
Отец ребёнка: Фоля Петр Карпович
Украина, Закарпатская обл.,г. Мукачево
Рождение ребёнка
17.12.1955
Сын: Фоля Сергей Петрович
Отец ребёнка: Фоля Петр Карпович