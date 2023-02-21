Жаворонков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жаворонков Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1927
Сын: Жаворонков Геннадий
Мать ребёнка: Жаворонкова Зинаида
Место жительства
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жаворонкова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жаворонкова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жаворонкова Зинаида
Смерть
Неизвестно