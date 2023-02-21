Жаворонков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаворонков Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

1927 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жаворонков Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1927

Сын: Жаворонков Геннадий

Мать ребёнка: Жаворонкова Зинаида

Место жительства
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жаворонкова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жаворонкова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жаворонкова Зинаида

Смерть
Неизвестно
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